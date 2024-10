Israelisches Sicherheitskabinett berät über Angriff auf Iran

Tel Aviv: Das israelische Sicherheitskabinett will offenbar heute über einen Vergeltungsschlag gegen den Iran beraten. Das berichten US-Medien. Verteidigungsminister Galant hat auf der Plattform X dem Iran bereits gedroht. Wörtlich schrieb er: "Unser Angriff wird tödlich, präzise und überraschend sein". Der Iran hatte vergangene Woche etwa 200 Raketen auf Israel abgefeuert - als Reaktion auf die israelische Offensive gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. US-Präsident Biden mahnte den israelischen Premier Netanjahu in einem Telefonat zur Zurückhaltung. Wie es aus dem Weißen Haus hieß, hat Biden seine "eiserne Unterstützung" für die Sicherheit Israels zugesichert. Das Land habe auch ein Recht auf Selbstverteidigung gegen die Hisbollah-Miliz. Es müsse aber Rücksicht nehmen auf die Zivilbevölkerung insbesondere in dicht besiedelten Gegenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 06:00 Uhr