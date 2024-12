Israelisches Militär will wohl Pufferzone in Syrien einnehmen

Tel Aviv: Nach dem Sturz von Machthaber Assad in Syrien versucht Israel offenbar, seinen Einfluss in dem Nachbarland auszubauen. Laut Aussage eines Militärvertreters wollen israelische Soldaten eine Pufferzone in Syrien einnehmen. Zudem sollten weitere strategisch wichtige Stellen erobert werden, hieß es. Medienberichten zufolge drangen israelische Panzer bis auf 20 Kilometer an die syrische Hauptstadt Damaskus vor. Außerdem soll die israelische Luftwaffe seit Tagen Angriffe auf Waffendepots fliegen. Offenbar sollten damit militärische Anlagen der Assad-Regierung zerstört werden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bereits mehr als 300 Ziele attackiert. Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben derweil telefonisch über die Lage in Syrien gesprochen. Man sei sich einig, mit der neuen Führung zusammenzuarbeiten, teilte Regierungssprecher Hebestreit mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 11:00 Uhr