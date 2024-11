Israelische Truppen laut Bericht im Libanon weiter vorgerückt

Beirut: Israelische Soldaten sind im Libanon weiter vorgerückt. Das berichtet die staatliche libanesische Nachrichtenagentur. Zwar habe es in der Früh nach heftigen Kämpfen mit Mitgliedern der militant-islamistischen Hisbollah einen Rückzug gegeben. Doch mittlerweile seien israelische Truppen so weit vorgestoßen wie noch nie seit Beginn der Bodenoffensive Anfang Oktober. Dabei töteten sie nach Angaben der Regierung in Beirut bislang mehr als 3.450 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 20:00 Uhr