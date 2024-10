Israelische Soldaten dringen in Süden des Libanon ein

Beirut: Israel hat in der Nacht eine Bodenoffensive gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon gestartet. Die Angriffe richten sich laut der Armee gegen Infrastruktur der pro-iranischen Hisbollah im Süden des Landes. Israel will die Rückkehr von 60.000 Bürgern Nordisraels ermöglichen, die vor Monaten durch Hisbollah-Angriffe aus Gebieten entlang der Grenze vertrieben wurden. Die Operation werde parallel zu den Kämpfen im Gazastreifen gegen die Hamas und in anderen Gebieten fortgesetzt, hieß es. Die US-Regierung war nach eigenen Angaben über die Bodenoffensive informiert. Außerdem sollen Bewohner mehrerer Viertel von der israelischen Armee aufgefordert worden sein, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Die Hisbollah erklärte unterdessen, sie werde den Kampf gegen Israel fortsetzen. Nach libanesischen Behördenangaben kamen innerhalb von 24 Stunden fast 100 Menschen im Land ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 07:00 Uhr