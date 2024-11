Israelische Fußballfans sollen in Amsterdam angegriffen worden sein

Amsterdam: Am Rande des Auswärtsspiels von Maccabi Tel Aviv in der niederländischen Hauptstadt ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mehrere israelische Politiker sprachen von bestürzenden Gewaltszenen, bei denen propalästinensische Täter regelrecht Jagd auf Juden gemacht hätten - und bezogen sich dabei auf Videos in sozialen Medien. Die niederländische Polizei hat von Unruhen gesprochen, ohne Details zu erläutern. Man habe 57 Personen vorläufig festgenommen. Premierminister Netanjahu hat inzwischen angeordnet, zwei Rettungsflugzeuge in die Niederlande zu entsenden, um die israelischen Fußballfans in Sicherheit zu bringen. Netanjahu betrachte den schrecklichen Vorfall mit größtem Ernst, hieß es aus seinem Büro. Er fordere die niederländische Regierung und die Sicherheitskräfte auf, energisch und schnell gegen die Randalierer vorzugehen.

