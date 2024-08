Israelische Extremisten überfalle Dorf an und erschießen Palästinenser

Tel Aviv: Israelische Siedler haben am Abend im Westjordanland ein Dorf angegriffen und einen Palästinenser erschossen. Laut palästinensischen Gesundheitsbehörden wurde ein weiterer Mann in die Brust geschossen, er befinde sich in kritischem Zustand. Laut israelischem Militär habe man einen der mehreren dutzend Angreifer auf das Dorf Dschit bei Nablus festgenommen. Der israelische Präsident Herzog verurteilte den Vorfall. Eine "extremistische Minderheit" füge mit der Tat den gesetzestreuen Siedlern, der Siedlung und dem Ruf Israels in der Welt in einer besonders schwierigen Zeit Schaden zufüge, erklärte der Präsident. Das Büro von Premier Netanjahu teilte mit, der israelische Regierungschef nehme den Vorfall ernst.

