Israelische Armee und Regierung streiten über feuerfreie Zone

Tel Aviv: In Israel herrscht Verwirrung über einen vom Militär angekündigten feuerfreien Korridor im südlichen Gazastreifen. Ministerpräsident Netanjahu war offenbar nicht darüber informiert, dass tagsüber eine wichtige Straße nicht mehr beschossen werden soll, um Hilfslieferungen zu ermöglichen. Sein Büro teilte mit, eine humanitäre Feuerpause von elf Stunden sei nicht akzeptabel. Auch der israelische Verteidigungsminister Gallant soll laut israelischen Medien nichts von einer Feuerpause gewusst haben. Aus Quellen im Verteidigungsministerium hieß es, die Entscheidung sei nicht von der Regierung abgesegnet worden. Das Militär versicherte Netanjahu, dass sich am militärischen Vorgehen in Gaza nichts geändert habe. Die Kämpfe in Rafah gingen wie geplant weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 13:00 Uhr