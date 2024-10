Israelische Armee hat Ziele im Iran angegriffen

Teheran: Israel hat in der Nacht militärische Ziele im Iran angegriffen. Die Attacke sei mittlerweile abgeschlossen, teilte die israelische Armee am Morgen mit. Iranische Medien berichten, es habe Explosionen im Bereich der Hauptstadt Teheran gegeben, die Angriffe seien mithilfe der Luftabwehr vereitelt worden. Informationen über mögliche Verletzte liegen bisher nicht vor. Im US-Sender NBC erklärte ein Vertreter Israels, dass keine Ölfelder oder Atomanlagen attackiert worden seien. Das israelische Militär betonte, man habe auf die Angriffe von Anfang Oktober reagiert, als der Iran rund 200 Raketen auf Israel abgefeuert hatte. Die USA waren vorab über die israelischen Angriffe gegen den Iran informiert worden, das hat ein Sprecher des Weißen Hauses bestätigt. Der Iran kündigte bereits Vergeltung an.

