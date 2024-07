Israel zieht 1.000 Ultraorthodoxe zum Militär ein

Tel Aviv: Israels Militär beruft ab heute ultraorthodoxe junge Männer zum Militärdienst ein. Die ersten 1.000 von insgesamt 3.000 Strenggläubigen erhalten laut Armee in den kommenden Tagen ihren Einberufungsbescheid. Bis zum eigentlichen Dienstbeginn können dann noch mehrere Monate vergehen. Einen Ersatzdienst gibt es in Israel nur für Frauen - Männer müssen dem Bescheid Folge leisten. Ultraorthodoxe jüdische Männer waren in Israel immer schon von der Wehrpflicht befreit, müssen nun nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs aber doch eingezogen werden.

