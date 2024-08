Israel will Unterhändler zu Waffenruhe-Gesprächen schicken

Tel Aviv: In die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg und eine Freilassung der israelischen Geiseln kommt offenbar Bewegung. Israel will in der kommenden Woche Unterhändler zu Gesprächen schicken, die in Kairo oder der katarischen Hauptstadt Doha stattfinden sollen. Katar hatte als Vermittlerstaat zusammen mit den USA und Ägypten dazu aufgerufen und auch an die Hamas appelliert. Die Terrororganisation hat sich dazu bislang nicht öffentlich geäußert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 05:00 Uhr