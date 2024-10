Israel verstärkt Angriffe auf Hisbollah

Tel Aviv: Israel verstärkt nach Angaben von Verteidigungsminister Gallant seine Angriffe gegen Stellungen der Hisbollah im Südlibanon. Zuvor hatten bereits libanesische Staatsmedien 14 Angriffe binnen weniger Minuten auf ein Dorf an der Grenze gemeldet. Gallant betonte, Ziel der israelischen Armee sei es, die Region komplett von der Hisbollah zu säubern, so dass die Menschen in ihre Häuser im Norden Israels zurückkehren könnten. Infolge gegenseitiger Angriffe mussten auf beiden Seiten der Grenze zehntausende Menschen ihre Häuser verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 23:00 Uhr