Israel verkündet Tötung von Hisbollah-Kommandeur

Beirut: Israel hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff in Libanons Hauptstadt den ranghöchsten Militär-Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah getötet. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, dieser habe die Attacken auf Israel koordiniert und sei zudem verantwortlich für den Raketenangriff auf den Golanhöhen. Dabei kamen am Wochenende 12 Kinder und Jugendliche ums Leben. Die Hisbollah bestreitet das; den Tod des Kommandeurs bestätigte sie bislang nicht. Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge wurden durch den Angriff drei Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Libanons Außenminister Habib verurteilte das israelische Vorgehen und kündigte eine Beschwerde bei den Vereinten Nationen an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 06:00 Uhr