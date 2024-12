Israel setzt Angriffswelle gegen Syrien fort

Damaskus: Im Ringen um mehr Einfluss in Syrien hat Israel sein massives Bombardement im Nachbarland fortgesetzt. Das israelische Militär habe die syrische Mittelmeerküste in der Nacht dabei so schwer angegriffen, wie seit mehr als zehn Jahren nicht, hieß es von der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ziele sollen Hauptquartiere von militärischen Einrichtungen und Lagerhäuser für Flugabwehrraketen nahe Latakia und Tartus gewesen sein. Der Anführer der Islamistengruppe HTS in Syrien, al-Scharaa, zeigte sich derweil offen für eine Zusammenarbeit mir den Vereinten Nationen. In Damaskus traf er sich mit dem UN-Sondergesandten Pedersen. Bei dem Gespräch ging es den Angaben zufolge um die Resolution des UN-Sicherheitsrates von 2015 zum Bürgerkrieg in Syrien, die auch eine neue Verfassung und Wahlen vorsieht. Die HTS kündigte an, die Resolution zu aktualisieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 12:00 Uhr