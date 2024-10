Israel setzt Angriffe fort

Beirut: Die israelische Armee hat auch in der Nacht Ziele im Libanon angegriffen. Nach libanesischen Angaben wurde ein Wohngebäude in einem zentrumsnahen Viertel getroffen. Dabei seien sechs Menschen getötet und weitere sieben verletzt worden. Außerdem berichteten Augenzeugen von Explosionen in einem südlichen Vorort. Später rief die israelische Armee über den Nachrichtendienst X die Bewohner dreier Stadtviertel von Beirut auf, ihre Häuser zu verlassen, und sich in Sicherheit zu bringen. Sie befänden sich in der Nähe von Einrichtungen der Hisbollah, gegen die die israelische Armee in naher Zukunft vorgehen werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 05:00 Uhr