Israel setzt Angriffe auf Libanon fort

Beirut: Israel setzt seine Angriffe auf den Libanon fort. Die israelische Armee sprach von einem gezielten Angriff auf die Hauptstadt. Augenzeugen berichteten von Explosionen in einem südlichen Vorort von Beirut. Bei den Angriffen am Mittwoch sind nach libanesischen Angaben 46 Menschen getötet worden. Auch Israel meldet erstmals Verluste unter seinen Kämpfern: Seit Beginn der Bodenoffensive seien mittlerweile acht Soldaten gefallen. - Den Mordanschlag am Dienstag in einem Zug in Tel Aviv hat unterdessen die Hamas für sich reklamiert. Dabei hatten zwei Angriffer sechs Menschen getötet, ein weiterer starb später im Krankenhaus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 01:00 Uhr