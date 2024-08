Israel ruft Einwohner im Norden von Chan Junis zu Flucht auf

Tel Aviv: Nach dem verheerenden Luftangriff auf ein Schulgebäude in der Stadt Gaza gehen die Kämpfe auch in anderen Teilen des Küstenstreifens weiter. Die israelische Armee hat die Bewohner im Norden der Stadt Chan Junis aufgerufen, das Gebiet unverzüglich zu verlassen und sich in eine sogenannte humanitäre Zone zu begeben. Israel führt zur Begründung an, dass sich Kämpfer der Terrororganisation Hamas in dem Gebiet befinden sollen. Bei dem Angriff auf ein Schulgebäude wurden nach Angaben von palästinensischen Rettungskräften mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen. Israel spricht von mindestens 19 getöteten Terroristen. Die USA zeigten sich zutiefst besorgt über die Berichte von zivilen Opfern. Der Angriff unterstreiche die Dringlichkeit einer Waffenruhe und eines Geiselabkommens, hieß es vom Nationalen Sicherheitsrat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 10:00 Uhr