Israel rechnet weiter mit Vergeltungsschlag

Tel Aviv: In Israel rechnet man weiter mit einem großangelegten Angriff der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon und anderer iranischer Verbündeter. Derweil dauern die Gefechte an der libanesischen Grenze und im Gazastrefen an. Nach Angaben der US-Vermittler sind die Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung der israelischen Geiseln ins Stoken geraten. Die Lufthansa hat aus Sicherheitsgründen weitere Flüge in die Krisenregion gestrichen. Verbindungen nach Tel Aviv, Beirut, Teheran sowie nach Amman und Erbil wurden bis einschließlich 13. August, ausgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2024 13:00 Uhr