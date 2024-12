Israel meldet Zerstörung der syrischen Marine

Haifa: Israel hat in den letzten Tagen zahlreiche Militäranlagen in Syrien angegriffen. Verteidigungsminister Katz erklärte bei einem Besuch im Marinestützpunkt von Haifa, man habe mit Erfolg die syrische Flotte zerstört. Auch weitere militärische Einrichtungen in ganz Syrien waren Ziel massiver Luftangriffe, etwa Munitionslager. Laut Katz geht es darum, strategische Einrichtungen anzugreifen und zu zerstören, die Israel bedrohen. 350 Kampfflugzeuge waren an den Angriffen beteiligt. In Syrien überträgt die bisherige Regierung unterdessen ihre Macht schrittweise an ein Übergangskabinett. Dieses soll von Mohammed al-Baschir angeführt werden und zunächst bis März im Amt bleiben. Er regierte bis jetzt die abtrünnige Provinz Idlib. Dort hatten die Rebellengruppen die Macht, die jetzt Diktator Assad gestürzt haben.

