Israel meldet heftige Kämpfe mit Hisbollah im Südlibanon

Beirut: Das israelische Militär liefert sich nach eigenen Angaben im Süden des Libanon heftige Kämpfe mit der Hisbollah. Ein Armeesprecher warnte Libanesen in einer auf arabisch verfassten Mitteilung im Onlinedienst Telegram davor, mit Fahrzeugen in den Süd-Libanon zu fahren. In der Nacht hatte Israel dort eine Bodenoffensive begonnen, um Infrastruktur der Hisbollah zu zerstören. Die pro-iranische Miliz meldete derweil, dass sie Soldaten auf israelischem Gebiet beschossen habe, die vorrücken wollten. Das israelische Militär bestätigte, dass einige Geschosse abgefangen worden seien, andere stürzten demnach in unbewohnten Gebieten ab. Im Norden Israels wurde Luftalarm ausgelöst. Knapp ein Jahr nach Beginn des Krieges im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas führt Israels Armee nun massive Luftangriffe im Libanon aus, um die Hisbollah-Miliz zu bekämpfen. Nach Angaben libanesischer Behörden kamen innerhalb von 24 Stunden fast 100 Menschen im Land ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 10:00 Uhr