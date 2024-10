Israel marschiert mit Truppen im Süden Libanons ein

Beirut: Die israelische Armee hat in der Nacht mit einer Bodenoffensive gegen die Hisbollah im Südlibanon begonnen. Die laut Armee "begrenzten" Angriffe richten sich demnach gegen Ziele nahe der libanesisch-israelischen Grenze. Unterstützt werden die Bodentruppen von Luftwaffe und Artillerie. Bewohner der libanesischen Grenzstadt Aita al-Shaab berichteten von schwerem Beschuss und dem Lärm von Hubschraubern und Drohnen. Der Einsatz folgt auf schwere israelische Luftangriffe im Libanon, bei denen nach libanesischen Angaben rund 1000 Zivilisten getötet und eine Million Menschen in die Flucht getrieben wurden. Getötet wurden dabei auch Kommandeure der Terrormiliz Hisbollah, unter ihnen am Freitag Hisbollah-Chef Nasrallah. Die mit der palästinensischen Hamas verbündete und vom Iran unterstützte Hisbollah feuert seit Beginn des Gaza-Krieges Raketen auf Israel ab. Israels Kriegsziel ist es, den Beschuss zu beenden, damit die nahe der Grenze in Sicherheit gebrachte Bevölkerung wieder in ihre Häuser zurückkann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 06:00 Uhr