Israel lässt weitere Gebiete im Gazastreifen evakuieren

Jerusalem: Israel hat eine Reihe neuer Evakuierungsanordnungen für den Gazastreifen erlassen. Palästinenser östlich von Chan Junis wurden aufgefordert, sich nach Westen zu begeben, in Richtung Küste. Der Armee zufolge versucht die islamistische Hamas, sich dort neu zu formieren. In dem betroffenen Gebiet befinden sich bereits zahlreiche Binnenflüchtlinge. Derweil soll in Kairo weiter über eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln verhandelt werden. Laut israelischen Medienberichten sind auch Vertreter der USA und Ägyptens dabei. US-Präsident Biden hatte den israelischen Regierungschef Netanjahu zuletzt erneut aufgefordert, rasch ein Abkommen zustandezubringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 07:00 Uhr