Israel: Hamas-Kommandeur im Gazastreifen getötet

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen einen Kommandeur der islamistischen Hamas getötet, der führend am Terrorangriff auf Israels am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sein soll. Der Kommandeur einer Hamas-Eliteeinheit sei in der Humanitären Zone im Süden des Gazastreifens durch eine Drohne getötet worden. Er war demnach einer der Anführer des Überfalls auf den Kibbuz Nir Oz gewesen, wo die Terroristen an jenem 7. Oktober besonders schlimme Gräueltaten verübt hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 05:00 Uhr