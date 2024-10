Israel greift Ziele im Iran an: Explosionen in Teheran

Teheran: Israel hat in der Nacht die seit Tagen erwarteten Vergeltungsangriffe auf den Iran gestartet. Es ist die Antwort auf die iranische Attacke Anfang Oktober, bei der Israel mit rund 200 ballistischen Raketen beschossen worden war. Rund um die Hauptstadt Teheran waren laut Augenzeugen laute Explosionen zu hören und Lichtstreifen am Himmel zu sehen. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden gezielt militärische Ziele im Iran angegriffen. Iranische Staatsmedien berichteten zunächst von mindestens sechs Explosionen; die Flughäfen und Ölraffinerie Teherans seien nicht betroffen, hieß es. Nun wiederum bereite sich das iranische Militär auf einen weiteren Gegenschlag vor. Am frühen Morgen erklärte das israelische Militär die Angriffe dann für beendet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 07:30 Uhr