Israel fliegt weiter Luftangriffe Gaza

Gaza: Die israelische Luftwaffe hat weitere Ziele der militant-islamistischen Hamas im Gaza-Streifen angegriffen. Dabei sind den Angaben zufolge mehrere Mitglieder der Terrororganisation getötet worden, ebenso wurden eine Raketen-Abschussrampe und mehrere Tunnel zerstört. Die Hamas spicht von mindestens 42 Toten. Israel steht wegen der hohen Zahl von zivilen Opfern in der Kritik. Gleichzeitig beklagt UN-Generalsekretär Guterres bei der Verteilung der Hilfsgüter im Gaza-Streifen eine so wörtlich, totale Gesetzeslosigkeit. Lastwagen würden geplündert, so der UN-Chef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 17:00 Uhr