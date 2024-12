Israel fliegt Luftangriffe auf Stellungen in Syrien

Damaskus: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad hat Israel offenbar massive Angriffe auf militärische Ziele in Syrien geflogen. Zwei Menschen seien dabei getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Zudem seien Flugabwehrsysteme sowie mehrere militärische Anlagen unbrauchbar gemacht worden. Israels Regierungschef Netanjahu sieht im Fall des syrischen Regimes eine direkte Folge des harten Vorgehens der israelischen Armee gegen die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon. Man sei dabei, das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern, sagte Netanjahu am Abend vor der Presse. - Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Staatschef Macron haben derweil ihre Bereitschaft erklärt, mit den neuen Machthabern in Syrien zusammenzuarbeiten. Das sei auf der Basis grundlegender Menschenrechte möglich, erklärten beide in einem Telefonat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 06:00 Uhr