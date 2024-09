Israel fliegt Kampfeinsätze gegen Stellungen im Südlibanon

Haifa: Israel hat für die Menschen im Norden des Landes Einschränkungen angekündigt. Wegen der Gefahr von verstärkten Angriffen aus dem Libanon wurde die Zahl der Personen beschränkt, die sich an einem Ort Treffen dürfen. Anwohner dürfen demnach auch nur noch an ihren Arbeitsplatz oder in die Schule gehen, wenn dort Schutzräume vorhanden sind. Seit dem israelischen Angriff auf ein Treffen der Hisbollah gestern in Beirut haben sich die gegenseitigen Angriffe verstärkt. Israel setzte am Abend eigenen Angaben zufolge dutzende Kampfflugzeuge für Angriffe auf Hisbollah-Stellungen ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 22:00 Uhr