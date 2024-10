Israel beschuldigt Hisbollah, Geld unter Krankenhaus zu horten

Tel Aviv: Israel hat nach der Ausweitung seiner Angriffe auf die Finanzstruktur der Hisbollah im Libanon nach eigenen Angaben rund 300 Ziele der Miliz angegriffen. Wie Armeesprecher Hagari am späten Abend sagte, war dabei auch ein Bunker, in dem Bargeld und Gold im Wert von dutzenden Millionen Dollar gelagert wurden. Damit sollten nach seinen Worten Angriffe in Israel finanziert werden. Der Bunker lag demnach unter einem Krankenhaus. Dessen Direktor bestreitet das, er rief die libanesische Armee auf, das Gebäude zu durchsuchen. - Heute wird US-Außenminister Blinken in Israel erwartet. Er will die Verhandungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen wieder in Gang bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 07:00 Uhr