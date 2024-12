Islamisten erobern Hama in Westsyrien

Hama: Im neu aufgeflammten Bürgerkrieg in Syrien muss das Assad-Regime einen weiteren schweren Rückschlag hinnehmen. Wie die Armee mitteilte, hat sie die strategisch wichtige Stadt Hama im Westen des Landes geräumt. Man habe Zivilisten schützen und Straßenkämpfe verhindern wollen, hieß es vom Militär. Zuvor hatten die aufständischen Islamisten die Stadt umstellt und waren von mehreren Seiten in sie eingedrungen. Vergangene Woche hatten die Islamisten bereits die zweitgrößte syrische Stadt Aleppo erobert. Auf Seiten des Assad-Regimes haben Russland und pro-iranische Milizen in die Gefechte eingegriffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 14:00 Uhr