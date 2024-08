IS-Terrormiliz reklamiert Solinger Messerangriff für sich

Solingen: Nach der Messerattacke beim Stadtfest mit drei Toten und acht zum Teil lebensgefährlich Verletzten hat die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat am Abend erklärt, für die Tat verantwortlich zu sein. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf eine Stellungnahme des IS. Man über damit Rache für getötete Muslime in den Palästinensergebieten und anderswo auf der Welt, hieß es. Die Polizei sucht derweil weiter nach dem Täter. Am Abend begann aufgrund von Hinweisen eine Durchsuchungsaktion in einer Flüchtlingsunterkunft in Solingen. Die Ermittler gingen schon zuvor von einem terroristischen Motiv aus. Dafür sprach auch ein Bericht der "Welt am Sonntag", demzufolge ein Zeuge den Täter "Allahu Akbar" rufen hörte, auf deutsch "Gott ist groß". Dies gehe aus einem internen Polizeibericht hervor, hieß es.

