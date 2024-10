Iranischer Außenminister sagt Libanon Unterstützung zu

Beirut: Der iranische Außenminister Aragtschi hat den Libanon besucht und dem Land sowie der Hisbollah-Miliz dort Unterstützung versprochen. Die Islamische Republik Iran stehe fest an der Seite ihrer Freunde, sagte Aragtschi vor Reportern in Beirut. Beobachter gehen davon aus, dass es beim Besuch des iranischen Außenministers inoffiziell um die Nachfolge von Hisbollah-Chef Nasrallah ging. Dieser war bei einem israelischen Angriff vor rund einer Woche ums Leben gekommen. Der Iran gilt als größter Unterstützer der schiitischen Hisbollah und stattet diese auch mit Waffen aus. Israel geht seit Anfang der Woche auch mit einer Boden-Offensive gegen die Kämpfer der Miliz vor. Außerdem greift die israelische Armee weiter Stellungen aus der Luft an, dabei werden immer wieder auch Wohngebiete getroffen. Die Hisbollah wiederum feuert seit einem Jahr täglich Raketen auf den Norden Israels.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2024 14:45 Uhr