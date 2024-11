Iran plant wohl neuen Angriff auf Israel

Teheran: Der Iran bereitet wohl neue Angriffe auf Israel vor. Das berichtet das US-Nachrichtenportal Axios und beruft sich dabei auf israelische Geheimdienstinformationen. Teheran wolle den israelischen Vergeltungsschlag nicht so stehen lasse und schmiede neue Pläne, heißt es. Der Angriff könne möglicherweise noch vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November gestartet werden, mit einer großen Anzahl von Drohnen und ballistischen Raketen. Israel hatte am Wochenende seinen lang erwarteten Angriff auf den Iran ausgeführt und damit auf eine Attacke des Irans Anfang Oktober reagiert. Die Öl- und Atomanlagen im Iran wurden jedoch nicht bombardiert.

