Iran greift Israel mit Raketen an

Jerusalem: Der Iran hat laut dem israelischen Militär vor kurzem mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. In ganz Israel wurde Alarm ausgelöst. Zuvor hatte die Armee die Bevölkerung aufgerufen, sich auf einen groß angelegten Angriff einzustellen und sich in der Nähe von Schutzräumen einzufinden. Auch die US-Botschaft in Israel ist alarmiert. Sie wies ihre Mitarbeiter und deren Angehörige an, sich in Sicherheit zu bringen. Die israelische Armee geht zurzeit mit massiven Luftangriffen gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon vor, die vom Iran unterstützt wird. In der Nacht startete sie nach eigenen Angaben eine - Zitat - "begrenzte Bodenoffensive". Diese wird allerdings von der Hisbollah bisher bestritten. Die Miliz beschoss ihrerseits heute mehrmals Ziele in Israel, unter anderem im Großraum Tel Aviv.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 19:00 Uhr