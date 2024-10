Iran bereitet nach US-Angaben Raketenangriff auf Israel vor

Washington: Die USA haben offenbar Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Raketenangriff des Iran auf Israel. Ein ranghoher Regierungsvertreter warnte in einem Text, der US-Medien vorlag, ein solcher direkter Angriff werde schwerwiegende Folgen für die islamische Republik haben. Weiter teilte er mit, die USA unterstützten aktiv die Verteidigungsvorbereitungen, um Israel gegen diesen Angriff zu schützen. Pentagon-Sprecherin Singh erklärte, dass die USA ihre Streitkräfte im Nahen Osten um mehrere tausend Soldaten verstärken. Der Aufenthalt bereits stationierter Einheiten werde verlängert. Die israelische Armee fliegt derzeit massive Luftangriffe gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon. In der Nacht startete sie nach eigenen Angaben eine - Zitat - "begrenzte Bodenoffensive". Diese wird allerdings von der Hisbollah bisher bestritten. Die Miliz beschoss ihrerseits heute Ziele in Israel, unter anderem in Tel Aviv.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 17:00 Uhr