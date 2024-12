Investorenkonsortium kauft Flugzeugbauer Lilium

München: Der insolvente Elektroflugzeug-Pionier Lilium hat einen Investor gefunden und will sein Geschäft im Januar wieder aufnehmen. Wie das Start-up-Unternehmen mitteilte, hat das Investorenkonsortium Mobile Uplift Corporation einen Kaufvertrag für das Betriebsvermögen der Lilium-Tochtergesellschaften unterzeichnet. Noch Ende vergangener Woche hatte Lilium mitgeteilt, die Geschäftstätigkeit sei bereits eingestellt und fast allen 1000 Mitarbeitern gekündigt worden. Jedoch liefen nach Informationen der Wirtschaftswoche die Verhandlungen weiter und brachten in der vergangenen Nacht einen Durchbruch. Lilium wird nun doch übernommen, die meisten Jobs bleibt erhalten. Das Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren ein elektrisch betriebenes Kleinflugzeug entwickelt, das senkrecht startet und landet. Auf der Zielgeraden ging Lilium jedoch das Geld aus, Ende Oktober meldete das Unternehmen Insolvenz an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 11:15 Uhr