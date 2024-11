International Emmy für Miniserie "Liebes Kind"

New York: Bei der International Emmy-Verleihung ist eine deutsche Serie ausgezeichnet worden. "Liebes Kind", von Constantin Film für Netflix produziert, gewinnt den Preis in der Kategorie "Fernsehfilm/Miniserie". Es geht um eine junge Frau, die sich aus Gefangenschaft befreit. Die International Emmys sind ein Ableger der Emmy-Preise für Produktionen, die nicht aus den USA kommen. Der Hauptpreis ging an die französisch-japanische Serie "Les gouttes de dieu".

