Intel legt Bau der Mega-Chipfabrik in Magdeburg vorerst auf Eis

New York: Intel hat den geplanten Bau der Chip-Fabrik in Magdeburg auf Eis gelegt. Der Konzernchef erklärte in New York, wegen Sparmaßnahmen müssten die Projekte in Deutschland und Polen etwa zwei Jahre pausieren. Eigentlich wolle Intel 30 Milliarden Euro in die Produktion in Magdeburg investieren. Der Bund hat Subventionen in Höhe von zehn Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Finanzminister Lindner will das Geld nutzen, um die Löcher im Haushalt zu stopfen. Wirtschaftsminister Habeck sieht die Milliarden lieber im Klimafonds.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2024 01:00 Uhr