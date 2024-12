Innenpolitiker sagen Aufarbeitung des Anschlags von Magdeburg zu

Berlin: Die Politik will nach den Worten von Bundesinnenministerin Faeser klare Konsequenzen aus dem Anschlag von Magdeburg ziehen. Nach einer Sondersitzung des Innenausschusses kündigte die SPD-Politikerin eine vollständige Aufklärung an und will bereits geplante schärfere Sicherheitsgesetze schnell umsetzen. Für den Umgang mit psychisch auffälligen Tätern brauche es neue Wege, so Faeser. Der CDU-Innenexperte Throm sprach von Versäumnissen der Behörden, Daten über den Täter auszutauschen. Seine Partei fordert, dass Kommunikationsdaten künftig auch ohne konkreten Tatverdacht automatisch gespeichert werden. Der AfD-Abgeordnete Curio kritisierte, es seien an 80 Stellen Drohungen des Täters aktenkundig geworden. Jede einzelne hätte zur Beendigung des Aufenthalts führen müssen. Die Grünen wollen sich dafür einsetzen, dass jemand die politische Verantwortung für diesen Anschlag übernimmt.

