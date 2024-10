Inflationsrate sinkt im September auf 1,6 Prozent

Wiesbaden: Die Inflation in Deutschland ist auf den tiefsten Stand seit rund dreieinhalb Jahren gesunken. Nach offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamts erhöhten sich die Verbraucherpreise im Vergleich zum September vorigen Jahres nur noch um 1,6 Prozent. Im August lag die Teuerungsrate noch bei 1,9 Prozent. Verantwortlich für den Rückgang war vor allem die günstigere Energie. Waren wurden geringfügig billiger, allerdings verteuerten sich Dienstleistungen. Viele Unternehmen versuchten, gestiegene Personalkosten an ihre Kunden weiterzureichen, so die Statistiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 09:00 Uhr