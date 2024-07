Inflation im Euro-Raum sinkt leicht auf 2,5 Prozent

Luxemburg: Nach einem leichten Anstieg im Vormonat hat sich die Inflation in der Eurozone im Juni wieder auf 2,5 Prozent abgeschwächt. Wie das EU-Statistikamt Eurostat nach einer ersten Schätzung mitteilte, fiel der Preisanstieg im Jahresvergleich um 0,1 Prozentpunkte weniger stark aus als im Mai. Insbesondere bei den Dienstleistungen war die Inflation mit einem Plus von rund vier Prozent allerdings unverändert hoch. Bei Lebensmitteln, Alkohol und Tabak verlangsamte sich der Preisanstieg leicht von 2,6 auf 2,5 Prozent. Energie verteuterte sich leicht um 0,2 Prozent. Für Deutschland wies Eurostat eine Inflationsrate von 2,2 Prozent aus. In der Eurozone verzeichnete Belgien mit 5,5 Prozent im Juni die höchste Rate, in Finnland stiegen die Preise im Schnitt mit 0,6 Prozent am geringsten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 13:00 Uhr