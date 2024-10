In Süddeutschland sind Erwachsene zufriedener

Wiesbaden: Menschen unter 50 Jahren in Süddeutschland sind zufriedener als in anderen Regionen Deutschlands. Das zeigt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Gefragt nach ihrer Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 10 antworteten sie mit durchschittlich 7 Punkten. Eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass im Osten Deutschlands der Anteil der Menschen höher ist, die sich als "wenig zufrieden" mit ihrem Leben beschreiben - er liegt bei 35 Prozent. Im Süden Deutschlands sagten das 29 Prozent. Die Direktorin des Instituts, Spieß, erklärte dazu, in Regionen mit niedrigerem Einkommen, höherer Arbeitslosigkeit und geringeren Steuereinnahmen sei die Zufriedenheit tendenziell geringer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 18:00 Uhr