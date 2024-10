In Süddeutschland sind Erwachsene zufriedener

Wiesbaden: Menschen unter 50 Jahren in Süddeutschland sind zufriedener als in anderen Regionen Deutschlands. Das zeigt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Gefragt nach ihrer Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 10 antworteten sie mit durchschittlich 7 Punkten. Eine weitere Erkenntnis der Studie ist, dass im Osten Deutschlands der Anteil der Menschen höher ist, die sich als "wenig zufrieden" mit ihrem Leben beschreiben - er liegt bei 35 Prozent. Im Süden Deutschlands sagten das 29 Prozent. /// STOPP Die Direktorin des Instituts, Spieß, erklärte dazu, in Regionen mit niedrigerem Einkommen, höherer Arbeitslosigkeit und geringeren Steuereinnahmen sei die Zufriedenheit tendenziell geringer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 12:00 Uhr