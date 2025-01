In Raffinerie in Neustadt an der Donau bricht Feuer aus

Neustadt an der Donau: In der Bayern-Oil-Raffinerie brennt es mit starker Rauchentwicklung. Wie das Unternehmen mitteilte, sind dabei zwei Menschen verletzt worden. Der Chef der integrierten Leitstelle teilte dem BR mit, kurz nach Mitternacht habe es eine Betriebsstörung gegeben. Daraufhin sei auch noch unbekannter Ursache das Feuer ausgebrochen. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen. Die Lage sei unter Kontrolle, hieß es. Die Bewohner von Neustadt an der Donau werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlage auszuschalten.

