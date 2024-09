In Polen ist erster Stausee übergelaufen

In Tschechien und Polen hat sich die Hochwasserlage weiter verschärft. Im Südwesten Polens ist der 29 Meter hohe Miedzygorze-Staudamm übergelaufen, der ein Rückhaltebecken für eine Milliarde Liter Wasser begrenzt. Mehrere Dörfer werden geräumt. Ministerpräsident Tusk nannte die Lage eine "dramatische Herausforderung". Auch in Tschechien mussten bereits rund 6000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. In Österreich droht der Stausee Ottenstein am Kamp in Niederösterreich überzulaufen. Insgesamt wurden 42 Orte zu Katastrophengebieten erklärt. Laut Behörden sind 5.000 Feuerwehrleute im Einsatz, das Militär stehe bereit, heißt es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2024 03:00 Uhr