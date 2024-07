In Pamplona beginnt traditionsreiches Stiertreiben

Pamplona: Trotz Protesten von Tierschützern beginnt in der nordspanischen Stadt das neuntägige San-Fermin-Fest mit dem umstrittenen Stiertreiben. Am Mittag findet die feierliche Eröffnung statt, morgen soll es die erste Stierhatz durch Pamplona geben. Dabei jagen hunderte von Menschen die bis zu 600 Kilo schweren Tiere durch die engen Gassen der Stadt. Ziel sind die Stierkämpfe in der Arena. Unter jungen Leuten gilt die Hatz als Mutprobe, jedes Jahr gibt es Verletzte. Tausende Touristen verfolgen das Treiben. Tierschutzorganisationen wie PETA und AnimaNaturalis protestierten noch gestern in Pamplona gegen das blutige Spektakel. Sie bezeichneten es als "mittelalterliche Grausamkeit".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 08:00 Uhr