In Österreich wird heute ein neues Parlament gewählt

Wien: In Österreich hat die Parlamentswahl begonnen. Noch bis 17 Uhr sind knapp 6,4 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Nationalrat wählen. In letzten Umfragen vor der Wahl lag die in Teilen rechtsextreme FPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Kickl knapp in Führung vor der konservativen ÖVP von Bundeskanzler Nehammer. Sollte die FPÖ ihren Vorsprung ins Ziel bringen, wäre sie zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte stärkste Kraft. Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 17 Uhr erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 12:00 Uhr