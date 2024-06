In München beginnt die Fußball-EM

München: Mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland beginnt heute die Fußball-Europameisterschaft. Vor dem Anstoß um 21 Uhr findet eine kleine Eröffnungsfeier in der Münchner Arena statt. Gut 67-tausend Zuschauer werden erwartet, unter ihnen ist auch Bundespräsident Steinmeier. Bundestrainer Nagelsmann hat sich mit einem Appell an die Fans gewandt. Im ZDF hat er gesagt, er wolle, dass das Land vereint die deutsche Nationalmannschaft nach vorne peitscht, auch im Stadion. Es gelte, den Heimvorteil zu nutzen, so der Coach. Auf dem Münchner Marienplatz hatten sich bereits gestern Abend etliche schottische Fußballfans im traditionellen Schottenrock mit Dudelsack auf das Spiel gegen Deutschland eingestimmt. - Auch die beiden großen Kirchen stehen heute ganz im Zeichen der EM. In einem ökumenischen Gottesdienst um elf Uhr in der Münchner Sankt Michael-Kirche soll für alle Beteiligten und Fans Gottes Schutz erbeten werden. Die Fußball-EM dauert bis zum 14. Juli. Es nehmen 24 Länder teil. Insgesamt wird es an zehn Standorten 51 Spiele geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 06:00 Uhr