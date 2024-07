In Memmingen können nach Gasexplosion Bewohner wieder in Nachbarhäuser

Memmingen: Nach der Gasexplosion in der schwäbischen Stadt arbeitet das Technische Hilfswerk daran, dass Bewohner der nahe liegenden Häuser schnell wieder heim können. Ein erster Abschnitt sei bereits gesichert und wieder ans Stromnetz angeschlossen, sagte der Einsatzleiter dem BR. Bis 20 soll dann ein Großteil der Wohnungen wieder freigegeben werden. Deren Bewohner sind teilweise in einer städtischen Notunterkunft untergebracht. Die direkt an das Unglücks-Gebäude angrenzenden Häuser sind dagegen nach wie vor gesperrt. Das Ausmaß der Schäden sei immens, so das THW. Bei der Gasexplosion war gestern Abend war ein 17-Jähriger ums Leben gekommen.

