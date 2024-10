In Litauen deutet sich ein Machtwechsel an

Vilnius: In Litauen deutet sich nach der ersten Runde der Parlamentswahl ein Machtwechsel an. Nach Auszählung von fast allen Stimmen liegen die oppositionellen Sozialdemokraten mit rund 20 Prozent vorne. Dahinter kommt die konservative Vaterlandsunion von Ministerpräsidentin Simonyte nur noch auf 17 Prozent, gefolgt von der populistischen Nemunas-Morgenröte mit 15 Prozent. Auch vier weiteren Parteien könnte der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gelingen. Bei der Abstimmung gestern haben die Wähler über die Hälfte der Sitze im Parlament entschieden, die im Verhältniswahlrecht vergeben werden. In zwei Wochen folgt eine weitere Abstimmung über rund 70 Direktmandate.

