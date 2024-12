In Kroatien braucht es eine Stichwahl ums Präsidentenamt

Zagreb: In Kroatien kommt es zur Stichwahl um das Präsidentenamt. Zwar hat Amtsinhaber Milanovic von der Sozialdemokratischen Partei die erste Runde deutlich für sich entschieden; mit gut 49 Prozent hat er aber die absolute Mehrheit knapp verpasst. Damit muss er am 12. Januar gegen den Kandidaten der konservativen Regierungspartei HDZ, Primorac, in die Stichwahl. Dieser bekam gut 19 Prozent der Stimmen. Milanovic und Primorac, früher Wissenschaftsminister, gelten als regelrecht verfeindet und schlugen beide im Wahlkampf eine scharfe Rhetorik an. Als Oberbefehlshaber der Armee hatte sich Milanovic zuletzt gegen Militärhilfen an die Ukraine ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 06:00 Uhr