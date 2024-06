In Hamburg demonstrieren Zehntausende gegen Rechtsextremismus

Hamburg: In der Hansestadt sind gestern Abend zehntausende Menschen durch die Innenstadt gezogen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Außerdem riefen sie dazu auf, zur Europawahl zu gehen. Laut den Organisatoren sind 30.000 Teilnehmer zu der Demonstration gekommen. Die Polizei sprach von bis zu 26.000 Menschen. In der Menge waren Plakate mit Slogans wie "Ja zum Rechtsstaat. Nein zu Rechts" und "Hass + Hetze sind keine Alternative für Deutschland" zu lesen. In München kommt es heute Nachmittag ebenfalls zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus. Die Veranstalter rechnen auf dem Königsplatz mit mehreren tausend Teilnehmern. Auch in Landshut und Erlangen sind Demonstrationen geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 06:00 Uhr